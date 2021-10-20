Индекс Мосбиржи начнет торги в среду с понижения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с понижения в пределах 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4260-4275 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4250, 4230 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4280, 4290 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации. Сдержанного утреннего ухудшения внешнего фона пока не достаточно для начала агрессивных распродаж в акциях российских компаний", - указывает эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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