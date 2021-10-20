Рубль вновь может уйти выше 71 руб./$1 - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль вновь может уйти выше уровня в 71 руб./$1 при ухудшении внешнего фона, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"После роста на 0,6% во вторник рубль на утренней сессии среды "залег" в боковик. Повышение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. уже заложено в котировки российской валюты, а в пятницу по оглашению вердикта регулятора в рубле может пройти коррекция. В среду ждем спокойных торгов на валютном рынке Мосбиржи, но если внешний фон будет ухудшаться, пара доллар/рубль вновь уйдет выше отметки 71 руб./$1", - отмечает главный аналитик Алексей Антонов.

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