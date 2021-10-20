Возможно временное снижение цены нефти к $82-83/барр. - BCS Express

Возможно снижение цены нефти марки Brent к уровням $82-83 за баррель перед дальнейшим ростом к новым максимумам, считают аналитики BCS Express.

"Цены на нефть во вторник в очередной раз показали рост. По мере приближения зимы и снижения температуры в Северном полушарии опасения из-за дефицита энергоресурсов растут. Рекордные цены на уголь и газ подстегивают рост стоимости нефти, поскольку потребители, где это возможно, начинают использовать для электрогенерации более дешевые в сегодняшних реалиях мазут и дизельное топливо, - отмечают эксперты инвесткомпании. - При таком фоне фьючерсы на нефть марки Brent остаются вблизи максимальных уровней за 7 лет. В понедельник котировкам совсем немного не хватило до обновления рекордов, но в сложившихся условиях достижение новых максимумов выглядит лишь вопросом времени. Сейчас на графике можно наблюдать формирование боковой консолидации. Перед обновлением вершин не исключен еще один импульс вниз в район $82-83 за баррель".

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