Внешние факторы не располагают к росту индекса Мосбиржи в среду утром - BCS Express

Внешние факторы не располагают к продолжению роста индекса Мосбиржи в среду утром, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"По индексу Мосбиржи наблюдается временная консолидация. Цели в районе 4300 пунктов вполне достижимы и даже могут быть пройдены в среднесрочной перспективе при стабильном внешнем фоне. Снизу зона поддержки для потенциальной коррекции - это область 4150-4200 пунктов. Такое снижение будет укладываться в рамки восходящего тренда. В среду утром внешние факторы не располагают к активному продолжению роста. Наоборот, возможен незначительный откат на фоне коррекции металлов и цен на нефть, - пишет аналитик инвесткомпании. - Локально видим возврат спроса в акциях банков. Чуть более сильную динамику начал показывать ВТБ по сравнению со Сбербанком, что отчасти может быть обусловлено отставанием в предыдущие недели и более высокой ожидаемой дивидендной доходностью. При текущих ценах на нефть сохраняется пространство для положительной переоценки и в нефтяном секторе - "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть".

Также Карпунин обращает внимание, что в среду "Норникель" опубликует производственный отчет за 9 месяцев 2021 года, а Petropavlovsk обнародует операционные результаты за III квартал. Ключевым событием в кейсе Petropavlovsk остаются ожидания новой дивидендной политики, которую планировалось опубликовать до конца октября, отмечает эксперт.

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