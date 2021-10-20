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20 октября 2021 года 09:30

S&P 500 завершил в плюсе 5-е торги подряд

Американский рынок акций продемонстрировал повышение во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона двигаются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду.

Американский рынок акций продемонстрировал повышение во вторник, при этом значение Standard & Poor's 500 увеличилось по итогам пятой сессии подряд.

Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

"Этот сезон отчетностей может стать очень важным для инвесторов, поскольку он учитывает инфляционные и валютные риски", а также проблемы с трудовыми ресурсами и поставками, считает экономист New York Life Investments Лорен Гудвин. "Мы ожидаем сильных результатов, поскольку опубликованные к настоящему моменту отчеты указывают на то, что многие крупные американские компании, несмотря на повышение затрат на рабочую силу, достигли более высокой прибыльности благодаря устойчивому росту продаж", - заявил он.

По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

В том числе после публикации хороших финансовых результатов акции Travelers Cos. (SPB: TRV) подорожали во вторник на 1,6%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 2,3%.

Стоимость Halliburton Co. (SPB: HAL) поднялась на 0,4%. Нефтесервисная компания в третьем квартале вернулась на прибыльный уровень, однако выручка увеличилась меньше ожиданий.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросла на 1,5% после того, как компания показала обновленные модели ноутбуков MacBook Pro, оснащенные процессорами собственного производства.

Рыночная стоимость Facebook Inc. (SPB: FB) повысилась на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, - на 0,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - также на 0,3%.

"Похоже, что более высокие, чем ожидалось, результаты крупных банков США, опубликованные на прошлой неделе, побудили некоторых участников рынка начать эту неделю с более рискованным настроением, поскольку они, вероятно, стали более оптимистично смотреть на оставшуюся часть сезона отчетностей", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,58 млн, а не 1,615 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в сентябре по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,62 млн.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) снизились на 0,7%. До этого они демонстрировали подъем шесть торговых сессий подряд, прибавив в цене за этот период 10,8%. Производитель электромобилей планирует обнародовать отчетность за минувший квартал после окончания торгов в среду.

Procter & Gamble Co. (SPB: PG), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в минувшем квартале сократила чистую прибыль на 3,9% и увеличила выручку на 5,3%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Тем не менее, акции компании подешевели на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 198,7 пункта (0,56%) - до 35457,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 33,17 пункта (0,74%), составив 4519,63 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 107,28 пункта (0,71%) - до 15129,09 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона двигаются разнонаправленно в ходе торгов в среду.

В центре внимания инвесторов на этой неделе корпоративная отчетность и статданые.

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз относительно роста азиатской экономики. Эксперты организации теперь ожидают, что региональная экономика вырастет на 6,5% в этом году по сравнению с прогнозом увеличения на 7,6%, данным МВФ в апреле.

Гонконгский индекс Hang Seng уверенно растет на 1,2%, в то время как китайский Shanghai Composite немного снижается - на 0,1%.

Стоимость технологических компаний Alibaba Group Holding Ltd., Meituan и Tencent Holdings Ltd. растет на 6,7%, 2,9% и 2% соответственно. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. прибавляют 5,3%, производителя электроники Xiaomi Corp. - 2%.

Японский Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

Японский экспорт в сентябре увеличился по итогам седьмого месяца подряд на 13%, но темпы роста замедлились. Объем экспорта составил 6,841 трлн иен ($59,7 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. В августе повышение составило 26,2%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем сентябрьского экспорта на 11%.

Объем импорта подскочил в сентябре на 38,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до максимальных за 34 месяца 7,463 трлн иен. В августе рост составил 44,7%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение импорта в сентябре на 34,4%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре составил 622,76 млрд иен по сравнению с профицитом в 667,36 млрд иен в сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали дефицит на уровне 519,2 млрд иен.

На японской бирже растут акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. (+4%). Бумаги автопроизводителей дорожают: Nissan Motor Co. Ltd. - на 1,4%, Mitsubishi Motors Corp. - на 1,6%, Mazda Motor Corp. - на 1,1%.

Южнокорейский индикатор Kospi опускается на 0,4%.

Котировки акций производителя чипов SK Hynix Inc. растут на 0,5%, его конкурента Samsung Electronics снижаются на 0,3%. Крупнейшие автопроизводители в стране Kia Corp. и Hyundai Motor Co. Ltd. теряют в цене 0,4% и 0,5% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

Акции горнодобывающей BHP Group Ltd. дорожают на 0,5%, в то время как бумаги других представителей отрасли Rio Tinto Ltd. и Fortescue Metals Group Ltd. дешевеют на 0,1% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду после достижения многолетних максимумов накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в среду составляет $84,63 за баррель, что на $0,45 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,75 (0,89%) - до $85,08 за баррель, максимума с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,59 за баррель, что на $0,37 (0,45%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,52 (0,6%) - до $82,96 за баррель. В определенный момент торгов во вторник цена WTI достигла максимума за семь лет.

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Трейдеры в среду ждут публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн.

Ведомство опубликует еженедельный доклад в 17:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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