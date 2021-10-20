Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Москва. 20 октября. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за снижением нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,87-71,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,9325 руб./$1 (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,6725 руб./EUR1 (+24,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 15,31 коп. к уровню закрытия 19 октября, до 76,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,49 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,16 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 20 октября на фоне снижения нефтяных котировок. Цены на нефть эталонных марок корректируются вниз после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,65 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $82 за баррель, что на 0,53% ниже уровня на закрытие рынка 19 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,36%, китайский CSI300 - на 0,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американский рынок акций продемонстрировал повышение во вторник, при этом значение S&P 500 увеличилось по итогам пятой сессии подряд. Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок.

По данным Bank of America, в первую неделю сезона отчетностей прибыль и выручка 66% компаний превзошла средние прогнозы аналитиков. При этом средний показатель в исторической перспективе составляет 47%.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,58 млн, а не 1,615 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в сентябре по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,62 млн.