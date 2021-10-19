19 октября 2021 года 18:54
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 19 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов, более уверенно чувствовали себя "короткие" и среднесрочные бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали аналогичную динамику - небольшой рост цен в "коротком" и среднесрочном сегментах и умеренное снижение котировок "длинных" выпусков, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях предыдущего дня для большинства бумаг.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 октября и составила 116,11% от номинала, что соответствует доходности 1,495% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 6 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня - до 104,89% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, составив 0,58% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 4 базисных пункта и составил 91,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 38 базисных пунктов - до 135,45% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 3,535% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 26 базисных пунктов - до 129,52% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,58% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,5 базисного пункта - до 112,42% от номинала, что соответствует доходности 1,915% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 4 базисных пункта, до 107,6% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 0,84% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене всего на 7 базисных пунктов, подешевев до 127,02% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,625% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3 базисных пункта, до 111,09% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 2,16% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается некоторая консолидация после умеренного снижения котировок накануне. При этом если "длинные" выпуски евробондов РФ все еще сохранили нисходящий тренд, то "короткие" и среднесрочные бумаги продемонстрировали во вторник уже небольшой ценовой отскок. Вместе с тем активность торгов в целом была не очень высокой. Стабилизации ситуации на рынке способствовало, в частности, снижение активности продавцов в секторе базовых активов - US Treasuries, где снижение котировок также продолжилось лишь в "длинных" бумагах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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