Рубль укрепляется к доллару и евро во вторник днем, отыгрывая позитивную динамику нефти и мировых рынков

Москва. 19 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая как растущие цены на нефть, так и улучшение ситуации на мировых рынках капитала, что проявляется в росте спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 70,905 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 38,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,655 руб./EUR1, подешевев на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 23 копейки - до 76,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 20 октября на 20,4 копейки, до 70,9674 руб./$1, и повысил курс евро на 22,49 копейки, до 82,6841 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на дневных торгах во вторник связано, прежде всего, с ростом "аппетита" к риску на мировых рынках капитала, что привело к повышению курсов большинства валют развивающихся стран к доллару. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть, которые после небольшой локальной коррекции 19 октября возобновили повышение. Высокие цены на нефть повышают вероятность снижения спроса на этот вид сырья, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Волатильность нефтяного рынка, вероятно, увеличится, поскольку цены сейчас на многолетних максимумах. В то же время, текущий баланс спроса и предложения говорит в пользу дальнейшего подъема цен на нефть", - цитирует эксперта MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составила $84,94 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,31 за баррель, что на 1,06% выше итогового значения предыдущей сессии. Американская нефть торгуется на максимальном уровне с октября 2014 года.

"Сегодня настроения на глобальных рынках улучшились, американская валюта глобально дешевеет и отступила ниже отметки 71 руб./$1. В центре внимания инвесторов во вторник будут сентябрьские данные по закладкам новых домов в США. По всей видимости, тренд на ослабление доллара сохранится. В результате рубль может стабилизироваться около 70,7 руб./$1, устойчиво закрепившись ниже важной отметки 71 руб./$1. В этих условиях рубль на текущей неделе продолжит укрепляться и может дойти до 70 руб./$1 при поддержке таких факторов, как продажа валюты экспортерами и повышение ключевой ставки Банком России в пятницу", - считает аналитик Sber CIB Юрий Попов.

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что курс доллара сегодня снижается и находится чуть ниже 71 руб./$1. Другие валюты emerging markets также преимущественно укрепляются. Особо значимых для рубля событий сегодня не ожидается, и, вероятно, курс доллара по итогам дня снизится на фоне активизировавшегося спроса инвесторов на рисковые активы. На этой неделе доллар, скорее всего, будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1 с перспективой достигнуть нижней границы этого диапазона под конец недели.

"Во вторник пара EUR/USD растет на мировом рынке Forex на 0,4% и торгуется у отметки в $1,166 за евро. Индекс доллара DXY снижается на 0,37% и находится на уровне 93,61 пункта. Доллар теряет на фоне более слабых, чем того ожидали аналитики, данных по промышленному производству в США. Данные, опубликованные в понедельник в США, показали, что промышленное производство в сентябре сократилось на 1,3% к предыдущему месяцу по сравнению со снижением на 0,1% месяцем ранее и прогнозами роста от аналитиков на 0,2% по отношению к августу. В годовом эквиваленте показатель вырос на 4,6%, что опять же ниже 5,7% в августе. К тому же усиливающиеся дискуссии о том, что нормализация денежно-кредитной политики в других странах также будет происходить быстрее, также способствовали ослаблению американской валюты", - полагает аналитик компании "Финам" Андрей Маслов.

"Тем не менее, доллар все еще получает поддержку как "защитная" валюта на фоне энергетического кризиса в мире, который спровоцировал рост инфляции как в Европе и в Азии, так и в Америке. На этом фоне слова о "преходящей природе инфляции" главы ФРС Джерома Пауэлла становятся все менее убедительными, что способствует ожиданиям более быстрого перехода мировых центральных банков к нормализации денежно-кредитной политики. В течение последних трех недель доллар находился в диапазоне между 93,67 пункта и годовым максимумом - 94,563 пункта, достигнутым в прошлый вторник. Однако, учитывая прогнозы о том, что в ноябре Федрезерв может анонсировать сворачивание масштабной программы по покупке казначейских облигаций, а в 2022 году впервые повысить процентную ставку, доллар может возобновить прерванное укрепление. В целом же, что касается американской валюты, инвесторы и аналитики будут ждать комментариев глав ФРБ и потенциального анонса сворачивания программы QE на следующем заседании ФРС в ноябре", - отмечает Маслов.

Банк России во вторник, 19 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 508,3 млрд рублей (при лимите 890 млрд рублей и спросе 508,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 октября, банки разместили 862,9 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и спросе 862,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились 19 октября относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 2 базисных пункта - до 7,12% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 1 базисный пункт, до 7,17% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 3 месяца и 6 месяцев увеличились во вторник на 2 базисных пункта - до 7,80% и 7,86% годовых, соответственно, а ставка на срок 1 месяц осталось на уровне предыдущего дня - 7,40% годовых.