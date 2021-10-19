Вероятен подъем ставки ЦБ РФ до 7,25% на заседании в пятницу - "Инвестиционный банк Синара"

Вероятен подъем ключевой ставки Банка России до 7,25% на заседании регулятора в пятницу, 22 октября текущего года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"22 октября состоится заседание совета директоров ЦБ РФ и будет опубликован обновленный макропрогноз. Ожидаем, что регулятор поднимет ключевую ставку на 50 б. п. - до 7,25%. Часть голосов могут отдать за 25 б. п., но большинство членов СД, на наш взгляд, выберет более широкий шаг. Этому есть несколько причин: масштабный пересмотр прогнозов инфляции на 4К21-2022 г.; стабильно высокие инфляционные ожидания; все большая вероятность сценария ЦБ "Глобальная инфляция" (в рамках этого сценария средняя ключевая ставка в 2022 году должна составить 7,5-8,5%; на наш взгляд, рынки должны готовиться к такому развитию событий)", - пишет главный экономист Сергей Коныгин.

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