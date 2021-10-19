Рост фондовых индексов РФ сохранится, скорее всего, до конца торгов вторника - "Велес Капитал"

Рост фондовых индексов на российском рынке сохранится, скорее всего, до конца торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли, при этом долларовый индикатор поднялся до очередного максимума с 2011 года - 1900 пунктов - в том числе благодаря силе рубля. До конца сессии оптимистичный настрой в целом, скорее всего, сохранится и на российской рынке будет сдерживаться разве что фиксацией прибыли по ряду эмитентов", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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