BCS Express назвал 5 акций США, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Аналитики BCS Express отметили 5 американских компаний, акции которых могут быть интересны на среднесрочном горизонте. В частности, это Cigna, FedEx, Blackrock, DuPont и T-Mobile, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперты обратили внимание на то, что в акциях глобальной медицинской страховой компании Cigna Corp. прошла значительная коррекция от рекордных уровней за последние пять месяцев.Cigna работает более чем в 30 странах и юрисдикциях и в прошлом году занимала 13-е место в списке Fortune 500. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по P/E. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании в ожидании возвращения в район максимумов года.

"Американская транспортная компания FedEx Corp. предоставляет курьерские, почтовые и другие логистические услуги по всему миру. FedEx не лучшим образом отчиталась за последний квартал, но в целом скорее выиграла от последствий пандемии и увеличения спроса на курьерскую доставку. Проблемы последнего квартала были вызваны нехваткой рабочей силы в период, когда американцы продолжали получать бюджетную помощь от государства в рамках борьбы с последствиями пандемии. С начала сентября эти меры завершились, и ситуация на рынке труда может улучшиться. С учетом масштаба компании оценки аналитиков по акциям и росту EPS на горизонте ближайших лет выглядят оптимистично", - отмечают стратеги BCS Express.

Blackrock - крупнейшая в мире инвестиционная компания по размеру активов в управлении, предоставляет свои услуги институциональным, посредническим и индивидуальным инвесторам. Отраслевые аналитики дают позитивные прогнозы по росту финансовых показателей Blackrock по 2023г включительно. Эксперты также подчеркивают, насколько уверенно финансовому гиганту удается превосходить прогнозы аналитиков при публикации очередной отчетности. Котировки Blackrock имеют тенденцию переигрывать широкий рынок после общих коррекций. Учитывая дивидендные выплаты, лидер индустрии может занять достойную позицию в портфеле инвестора на средне- и долгосрочную перспективу, полагают в BCS Express.

Отраслевые аналитики ожидают роста прибыли на акцию одного из крупнейших химических предприятий в мире - DuPont de Nemours Inc. - на горизонте трех лет. По мнению аналитиков инвесткомпании, DuPont играет ключевую роль на рынке водородных топливных элементов. Текущий год цена акций компании проводит в широком боковике и сейчас начинает восстанавливаться от нижней его границы с перспективой продвижения к верхней, несколько выше которой находится текущий консенсус-прогноз по бумаге.

Третий по размеру оператор сотовой связи в США T-Mobile US Inc., в отличие от конкурирующих AT&T и Verizon, демонстрировал устойчивые темпы роста капитализации в последние годы, констатируют эксперты BCS Express. Коррекция последних трех месяцев создала привлекательный задел относительно консенсус-прогноза. Эксперты Opensignal - компании, занимающейся мобильной аналитикой, в своем отчете отмечают, что клиенты T-Mobile получают самые высокие средние скорости 5G - как при загрузке, так и при отправке - и могут подключаться к 5G чаще и в большем количестве мест, чем клиенты конкурентов. В самой компании прокомментировали, что практически каждый сетевой отчет независимых экспертов в этом году показывает одно и то же: T-Mobile обеспечивает непревзойденное покрытие 5G и невероятную скорость 5G, которая продолжает расти.

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