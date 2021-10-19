Справедливая доходность новых бондов Трансмашхолдинга находится на уровне 8,5% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 4-летних облигаций "Трансмашхолдинга" серии БO-07 находится на уровне 8,5% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Трансмашхолдинг" с 25 октября откроет книгу заявок на 4-летние облигации серии ПБО-07 на сумму 5 млрд рублей. Ориентир доходности установлен на уровне КБД на сроке 4 года плюс премия не выше 135 б. п., что соответствует доходности 8,86%. Ликвидные облигации ТМХ торгуются со спредом около 100 б. п. к кривой ОФЗ, что мы считаем справедливым уровнем. Таким образом, справедливая доходность для новых бондов, на наш взгляд, составит около 8,5% годовых", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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