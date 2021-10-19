Рост рынка акций утром забуксовал из-за коррекции Сбербанка и нефтяников, растут золотодобытчики и угольщики

Москва. 19 октября. Рост рынка акций РФ утром во вторник забуксовал из-за просевшей Европы и коррекции бумаг Сбербанка и ряда нефтяников на фоне неуверенности нефти (Brent торгуется вблизи $85 за баррель), растут бумаги золотодобытчиков и угольщиков благодаря росту золота и угля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4242,84 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1882,73 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,1%.

Доллар упал до 71,0 рубля (-0,29 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,7%), Сбербанка (-1% и -0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,7% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов, внешний фон дает надежду на прекращение коррекции рынка акций, сдерживают рост продажи в акциях Сбербанка и "Газпрома". Никаких объективных причин для их распродаж нет, просто по обеим акциям идет фиксация спекулятивной прибыли и снятие технической перекупленности. Процесс этот несколько затянулся, поэтому стоит искать момент и начинать подбирать данные бумаги как спекулятивно, так и со среднесрочными целями.

В целом же российский рынок акций вполне может подрасти на позитивном внешнем фоне. Дорожают нефть, промышленные и драгоценные металлы, в том числе золото, что подогревает акции золотодобытчиков. Нефть Brent пока находится ниже отметки $85 за баррель, покорению следующего уровня сопротивления $87 за баррель мешает техническая перекупленность сырья, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на графике нефтяных цен Brent есть техническое сопротивление $85,5 за баррель, "быки" пока не могут разогреть цены выше из-за слабых статданных по ВВП Китая за третий квартал (ВВП вырос на 4,9% при ожиданиях +5,1%). Китай продолжает испытывать проблемы из-за дефицита энергоносителей, синоптики прогнозируют, что предстоящая зима в северном полушарии будет суровой, поэтому "нефтебыки" еще покажут свою силу.

Акции "Интер РАО" (+0,1%; 5,03 рубля) имеют неплохие перспективы и двигаются в рамках повышательного канала с сопротивлением на уровне 5,2 рубля. Рост экспорта электроэнергии в Китай и другие страны - это, разумеется, позитив, но из-за особенности тарифной политики нельзя сказать, что компания на 100% является бенефициаром этого роста. Для преодоления бумагами отметки 5,2 рубля необходимы новые драйверы, например, приобретение энергоактивов или изменение дивидендной политики на более дружескую к акционерам. Вполне вероятно, что во время презентации отчетности в конце месяца рынок узнает о других позитивных новостях. Сильная зона поддержки находится в диапазоне 4,84-4,96 рубля.

В целом глубокая коррекция рынка акций РФ при текущих высоких ценах на нефть и газ маловероятна, а сдерживает "быков" боковая динамика индекса развивающихся рынков от MSCI, отмечает Верников.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, в сентябре промпроизводство в США снизилось на 1,3% в месячном исчислении, а годовой темп роста составил 4,6%, что также оказалось ниже прогноза аналитиков. Доллар находится под давлением, поскольку слабые данные по промпроизводству США сдерживают ожидания относительно повышения процентных ставок в ближайшем будущем. При этом настроения на рынках по-прежнему основываются на предположении, что уже в середине ноября ФРС начнет сокращать объем выкупа своих активов. Согласно опубликованному на прошлой неделе протоколу, руководители Федрезерва обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов на $15 млрд в месяц.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, днем выйдут цифры по объемам строительства в еврозоне, выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли, в США будут опубликованы данные по новым строительствам и разрешениям на них за сентябрь, закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктам. В России "Русгидро" опубликует операционную отчетность.

Китайский рынок акций во вторник восстанавливался после распродаж. Сектор товаров широкого потребления оказался среди лидеров роста после отката накануне на фоне заявлений председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости повышения налога с продаж. Сектор производителей угля вновь растет на фоне очередных рекордных цен на уголь и кокс. В северных областях Китая уже ожидаются ночные заморозки, что предполагает активное использование ископаемого топлива для отопления. При столь высоких текущих ценах на газ вполне очевидной альтернативой становятся нефтепродукты, включая топочный мазут.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,1-0,8% (снизился на 0,1% Dow Jones) на фоне продолжающегося сезона квартальных отчетностей. На этой неделе о результатах в том числе сообщат Netflix, Johnson & Johnson (SPB: JNJ), United Airlines, Procter & Gamble, Tesla (SPB: TSLA), Verizon Communications (SPB: VZ) и IBM.

На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%), но слабо просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,1%).

Инвесторы ждут сигналов от китайского центробанка относительно возможных мер поддержки экономики, пишет Trading Economics. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики снизились на фоне сигналов регулятора о том, что у него есть другие способы поддержать рост ВВП.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены вновь пытаются расти после локальной коррекции; накануне Brent поднималась утром выше $86 за баррель, а вечером опускалась ниже $84 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $84,86 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $83,24 за баррель (+1% и +0,2% в понедельник).

Brent в понедельник подешевела впервые за три сессии, тогда как WTI завершила торги в "плюсе", хотя и сократила прирост к концу дня.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК+, добыча нефти странами организации в сентябре была на 15% меньше, чем планировалось, поскольку некоторые из ее участниц, в том числе Нигерия, Ангола и Азербайджан, не смогли нарастить добычу в достаточном объеме.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (+38,6%), акции "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+22,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+19,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+14,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+10,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,7% и +6,2% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-13,1% и -8,4% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-5,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,8%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,33 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,71 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,55 млрд рублей на акции "Норникеля").