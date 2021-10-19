Рубль будет торговаться в диапазоне 70,5-72 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары USD/RUB будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1 на текущей неделе с постепенным движением к его нижней границе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB снижается во вторник и находится чуть ниже 71 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Особо значимых для рубля событий не ожидается, и, вероятно, курс USD/RUB по итогам дня снизится на фоне более высокого спроса на рисковые активы. Мы продолжаем ожидать, что на текущей неделе курс пары будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1 с перспективой достигнуть нижней границы этого диапазона под конец недели", - отмечают эксперты банка.

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