"Атон" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Согласно пресс-релизу "Газпрома", за 9,5 месяцев 2021г "Газпром" увеличил объем добычи газа на 16,6% г/г, до 399,4 млрд куб. м. Экспорт газа в дальнее зарубежье за тот же период составил 152,2 млрд куб. м (+13,1% г/г). Отмечается рост поставок газа в Китай по газопроводу Сила Сибири. Кроме того, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к историческому максимуму. В 2021г "Газпром" планирует добыть более 510 млрд куб. м газа (+13% г/г), и результаты за 9,5М21 свидетельствуют об исполнении годового прогноза на 78%. Кроме того, по сообщению пресс-службы Nord Stream 2 AG, первая нитка газопровода Северный поток-2 заполнена техническим газом, продолжается процесс ввода в эксплуатацию второй нитки. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Газпрому", который торгуется на уровне 3,7х на 2021г по консенсус-прогнозу EV/EBITDA по сравнению с российскими нефтяными компаниями на уровне 4,5х", - пишут эксперты "Атона".

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