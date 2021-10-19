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Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность акций Северстали за 2021г может достичь 14% - ПСБ
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19 октября 2021 года 10:56
Дивдоходность акций Северстали за 2021г может достичь 14% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Северстали" по итогам 2021 года может достичь 14%, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Положительно оцениваем финансовые результаты "Северстали" за третий квартал 2021 года и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за третий квартал, которые могут составить 85,93 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,5% доходности. По итогам года дивидендная доходность может достичь 14%. "Северсталь" уверенно преодолела введение экспортных пошлин в августе, однако мы опасаемся, что с нового года переоценка НДПИ и введение новых налогов могут ударить по компании сильнее всех среди металлургов. По оценкам компании, новый налоговый механизм, который заменит экспортную пошлину, повлияет на финансовые показатели предприятия только в следующем году. Мы умеренно позитивно смотрим на "Северсталь" до конца 2021 года, сохраняя наш целевой показатель в 1833 руб./акцию", - пишет эксперт ПСБ Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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