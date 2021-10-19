Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,0-72,0 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,0-72,0 руб./$1 и на уровне 82,9-83,7 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Российский рубль в понедельник умеренно снизился к доллару и евро на фоне сокращения глобального интереса к рисковым активам, а также за счет небольшого уменьшения нефтяных котировок. К завершению торгов курс доллара составил 71,3 руб. (+27,5 коп.), курс евро - 82,76 руб. (+37,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 31,8 коп. и составила 76,46 руб. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $84,5 за баррель (-0,42%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $82,14 за баррель (-0,17%)", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Эксперт отмечает, что во вторник на открытии торгов фьючерсы на сырье растут в пределах 0,35%, отыгрывая снижение накануне. Российский рубль укрепляется к доллару и снижается к евро, следуя за динамикой валютной пары на рынке Forex. На 7:00 МСК курс доллара составил 71,12 руб. (-16,5 коп.), курс евро - 82,83 руб. (+13,0 коп.). По мнению Бадьянова, в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 71,0-72,0 руб. в паре с долларом и на уровне 82,9-83,7 руб. в паре с европейской валютой.

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