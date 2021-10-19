Цена нефти может остаться выше $84/барр. в ближайшее время - ПСБ

Ожидания повышенного спроса на сырье будут в ближайшее время обеспечивать удержание цен на нефть марки Brent выше $84 за баррель, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent чуть скорректировались по итогам понедельника, но по-прежнему остаются на высоких уровнях, активно отыгрывая тему с переориентацией мировых генерирующих мощностей на нефть вместо более дорогих газа и угля. Полагаем, что ожидания повышенного спроса будут в ближайшее время обеспечивать удержание цены выше $84 за баррель особенно на фоне дефицита газа и угля в мире. Тем не менее продолжаем отмечать тот факт, что чрезмерный рост цен на энергоносители стимулирует всплеск инфляционных ожиданий, тормозя потребительскую активность и повышает риски торможения мировой экономики уже в начале 2022 года. Во вторник ориентируемся на диапазон $84,5-86,5 за баррель", - указывает аналитик ПСБ.

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