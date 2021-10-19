Идея дня: стоит обратить внимание на бумаги Fix Price - "ВТБ Мои Инвестиции"

Бумаги Fix Price могут выиграть от похолодания в России больше других компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Похолодание затронуло не только Китай, но и Россию. Необходимость пополнения газохранилищ перед зимой ограничивает возможности для наращивания экспорта. Холодная погода может привести к дальнейшему росту цен на энергоносители и их сохранению на высоком уровне в 2022г. Укрепление рубля может оказаться более существенным, чем заложено в наш прогноз - 71 руб./$1. Реализация такого сценария позволит импортерам и ритейлерам повысить свою прибыльность. Fix Price - входит в Топ-10 акций России - может выиграть больше других", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.