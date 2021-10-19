19 октября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рост цен на нефть и металлы поддержит российские акции во вторник
По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста, а затем индекс Мосбиржи будет консолидироваться на уровне 4250-4300 пунктов.
BCS Express: (Василий Карпунин): "Российский рынок акций в понедельник показал невыразительную динамику, проигнорировав рост рынка акций США и колебания цен на нефть. В течение сессии индекс Мосбиржи преимущественно торговался в боковике в районе 4240-4255 пунктов. Обороты остались в районе 100 млрд рублей. Ближайшим ориентиром по индексу наверху остается район 4300 пунктов. Причин для полного разворота растущей тенденции пока не наблюдается. Зона поддержки для потенциальной коррекции - область 4150-4200 пунктов. Такое снижение будет укладываться в рамки восходящего тренда".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4245-4260 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4270, 4290 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "По состоянию на утро вторника обстановка на мировых рынках остается неплохой. Ключевые азиатские рынки акций подрастают, ведомые китайскими индексами, вновь вернулся интерес к валютам развивающихся стран. Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом "плюсе", отыгрывая позитивные ожидания по публикуемым сегодня в США финотчетностям (в фокусе - квартальные результаты представителей потребсектора), пытается вернуться выше отметки $85/барр. ближайший фьючерс на нефть Brent. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня вернется в 4250-4300 пунктов в ожидании позитивных сигналов с рынка нефти".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, немного вырастут в связи с улучшением внешних факторов и, в частности, благодаря повышению цен на нефть и металлы. Рост можно наблюдать, в частности, по ценам на алюминий и золото. Драгоценный металл, однако, после отступления от важного сопротивления $1800/унц. на прошлой неделе, по-прежнему чувствует себя не слишком уверенно и на данный момент обладает ограниченным потенциалом повышения. В целом вторник отметится продолжением сезона квартальных отчетностей и данными по рынку жилья в США, выступлениями представителей ФРС и ЕЦБ, а также операционными результатами РусГидро".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок во вторник откроется ростом на 1%".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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19 октября 2021 года 19:45
Москва. 19 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая как растущие цены на нефть, так и улучшение ситуации на мировых рынках капитала, что проявляется в росте спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран. При этом основное движение вверх нацвалюта сделала в первой половине дня, после чего легла в боковой дрейф. читать дальше
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19 октября 2021 года 19:24
Москва. 19 октября. Рынок акций РФ завершил торги во вторник ростом выше 1900 пунктов по индексу РТС (максимум с августа 2011 года) на фоне позитивной динамики внешних площадок, подросших нефти (Brent поднялась в район $85 за баррель) и металлов; индекс РТС превысил 1900 пунктов впервые с августа 2011 года, при этом упали акции "Русала" на новостях об обыске ФБР в доме главы компании Олега Дерипаски. читать дальше
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19 октября 2021 года 19:02
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК);
- индекс... читать дальше
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19 октября 2021 года 18:54
Москва. 19 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов, более уверенно чувствовали себя "короткие" и среднесрочные бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали аналогичную динамику - небольшой рост цен в "коротком" и среднесрочном сегментах и умеренное снижение котировок "длинных" выпусков, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях предыдущего дня для большинства бумаг. читать дальше
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19 октября 2021 года 18:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,8%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Как отмечают эксперты,... читать дальше
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19 октября 2021 года 17:49
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной ценой на уровне $182 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Johnson & Johnson отчиталась за третий квартал лучше ожиданий инвесторов по EPS, но хуже по выручке. Менеджмент... читать дальше
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19 октября 2021 года 17:26
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19 октября 2021 года 17:03
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной ценой на уровне ценой $181,95 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
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19 октября 2021 года 16:44
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 2052 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Северсталь" представила сильные операционные и финансовые результаты за третий квартал 2021 года на уровне... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:20
Рост фондовых индексов на российском рынке сохранится, скорее всего, до конца торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли, при этом долларовый индикатор поднялся до очередного максимума с 2011... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:01
Возможен подъем котировок акций Intuit Inc. до уровня $600 за штуку на горизонте до конца текущего года при условии стабильности на рынке, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.
"Акции Intuit - весьма интересный инструмент для долгосрочного инвестирования с эффективной бизнес-моделью и... читать дальше
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19 октября 2021 года 15:45
Москва. 19 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая как растущие цены на нефть, так и улучшение ситуации на мировых рынках капитала, что проявляется в росте спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран. читать дальше
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19 октября 2021 года 15:40
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют продавать акции Tesla в связи со снижением оценки справедливой стоимости бумаги до $320 за штуку, что предполагает потенциал снижения 63% от текущего уровня, сообщается в обзоре.
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19 октября 2021 года 15:21
Более вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. на заседании в пятницу, 22 октября, считает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.
"ЦБ РФ проведет в пятницу "опорное" заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. С учетом заметного... читать дальше
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19 октября 2021 года 15:00
Аналитики BCS Express отметили 5 американских компаний, акции которых могут быть интересны на среднесрочном горизонте. В частности, это Cigna, FedEx, Blackrock, DuPont и T-Mobile, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.
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