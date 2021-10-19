Утренние прогнозы: рост цен на нефть и металлы поддержит российские акции во вторник

По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста, а затем индекс Мосбиржи будет консолидироваться на уровне 4250-4300 пунктов.

BCS Express: (Василий Карпунин): "Российский рынок акций в понедельник показал невыразительную динамику, проигнорировав рост рынка акций США и колебания цен на нефть. В течение сессии индекс Мосбиржи преимущественно торговался в боковике в районе 4240-4255 пунктов. Обороты остались в районе 100 млрд рублей. Ближайшим ориентиром по индексу наверху остается район 4300 пунктов. Причин для полного разворота растущей тенденции пока не наблюдается. Зона поддержки для потенциальной коррекции - область 4150-4200 пунктов. Такое снижение будет укладываться в рамки восходящего тренда".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4245-4260 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4270, 4290 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "По состоянию на утро вторника обстановка на мировых рынках остается неплохой. Ключевые азиатские рынки акций подрастают, ведомые китайскими индексами, вновь вернулся интерес к валютам развивающихся стран. Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом "плюсе", отыгрывая позитивные ожидания по публикуемым сегодня в США финотчетностям (в фокусе - квартальные результаты представителей потребсектора), пытается вернуться выше отметки $85/барр. ближайший фьючерс на нефть Brent. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня вернется в 4250-4300 пунктов в ожидании позитивных сигналов с рынка нефти".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, немного вырастут в связи с улучшением внешних факторов и, в частности, благодаря повышению цен на нефть и металлы. Рост можно наблюдать, в частности, по ценам на алюминий и золото. Драгоценный металл, однако, после отступления от важного сопротивления $1800/унц. на прошлой неделе, по-прежнему чувствует себя не слишком уверенно и на данный момент обладает ограниченным потенциалом повышения. В целом вторник отметится продолжением сезона квартальных отчетностей и данными по рынку жилья в США, выступлениями представителей ФРС и ЕЦБ, а также операционными результатами РусГидро".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок во вторник откроется ростом на 1%".