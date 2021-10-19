Возможно укрепление рубля на торгах во вторник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровней ниже 71 руб./$1 на торгах во вторник на фоне восстановления глобального оптимизма, полагают аналитики Sber CIB.

Цены на нефть просели под влиянием статистики из США и Китая, однако в условиях энергетического кризиса и аномально высоких цен на газ нефтяной рынок может вернуться на уровни выше $85 за баррель нефти марки Brent, указывают эксперты инвестбанка.

Доходность рублёвого госдолга во вторник должна стабилизироваться перед аукционами Минфина в среду, 20 октября, отмечают аналитики.

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