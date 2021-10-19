Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Газпром", выступления главы Минфина РФ и макростатистика в США:

- Совет директоров "Газпрома" может рассмотреть изменения в инвестпрограмму;

- Министр финансов РФ Антон Силуанов выступит в Госдуме (12:00 МСК) и Совете Федерации (16:00 МСК);

- В США выйдут предварительная статистика по товарным запасам углеводородов и отчёты по строительству жилья.

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