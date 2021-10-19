Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5-7,6% до заседания ЦБР в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5-7,6% годовых до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 22 октября, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Утром вторника рубль и валюты развивающихся стран дорожают, доходность UST-10 снижается. Однако ожидания ужесточения денежно-кредитной политики вряд ли позволят ОФЗ отыграть этот позитив. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в эту пятницу на 50 б.п., на наш взгляд, учтена в ценах ОФЗ. Если это окажется не последним повышением ставки в текущем году, то доходность ОФЗ продолжит расти. До заседания ЦБР ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5-7,6% годовых", - отмечает эксперт в комментарии.

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