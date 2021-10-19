Рубль может протестировать уровень 70,5 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Пара доллар/рубль может попробовать протестировать сверху вниз уровень 70,5 руб./$1 на торгах во вторник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро вторника создает слабо позитивный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent пытаются восстановиться после незначительной коррекции, фьючерсы на рынки ценных бумаг США торгуется в плюсе. Ожидаем тестирование парой доллар/рубль отметки 70,5 руб./$1 из-за стабильной нефти и сохранения аппетита инвесторов к риску на фоне ожидаемого позитива с сезона отчетности в США (во вторник отчитывается потребительский сектор США и начинает нефтяной)", - указывает эксперт банка.

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