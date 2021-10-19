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19 октября 2021 года 09:31

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики. В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности за третий квартал. На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания. Давление на фондовый рынок США в понедельник в том числе оказали статданные из Китая. Тем временем доходность 10-летних US Treasuries вновь поднялась до 1,627% годовых.

Данные Государственного статистического управления КНР показали, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости. ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Это максимальное падение показателя с февраля текущего года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник. Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,7%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:28 МСК увеличился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%. Инвесторы ждут сигналов от китайского центробанка относительно возможных мер поддержки экономики. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики снизились на фоне сигналов регулятора о том, что у него есть другие способы поддержать рост ВВП. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:27 МСК прибавляет 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 опустился на 0,08%.

В свою очередь цены на нефть, завершившие торги в понедельник разнонаправленным движением, поднимаются во вторник утром. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $84,69 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на 0,6% - до $84,33 за баррель, при том, что в ходе сессии их цена поднималась до $86,04 за баррель, вплотную приближаясь к максимальному значению с сентября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,9 за баррель, что на 0,56% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,2% - до $82,44 за баррель, максимума с 2014 года.

Страны ОПЕК+ наращивают добычу медленнее, чем ожидалось, в то время как спрос на нефть и нефтепродукты будет расти, поскольку Соединенные Штаты готовятся снять туристические ограничения, и потребление авиационного топлива будет увеличиваться. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК+, добыча нефти странами организации в сентябре была на 15% меньше, чем планировалось, поскольку некоторые из ее участниц, в том числе Нигерия, Ангола и Азербайджан, не смогли нарастить добычу в достаточном объеме.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 14 раз по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 55,461 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,324 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 октября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 октября) 0,03%, поднявшись до 727,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Россельхозбанк-20" (+0,27%), "ТМК БО-07" (+0,19%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,41%), "РЖД-28" (-0,35%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Setl Group планирует 20 октября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на облигации объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия 230-250 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3,5 года. Техразмещение запланировано на 22 октября. Выпуск станет четвертым в рамках облигационной программы эмитента общим объемом 25 млрд рублей.

ООО "Некс-Т" с 11:10 МСК 18 октября до 18:00 МСК 21 октября будет принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,5-12,0% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 26 октября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 9,08% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21-го купона и далее) - 95 базисных пунктов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12,75% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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