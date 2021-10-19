Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4245-4260п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4245-4260 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с минимальным отклонением или с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4245-4260 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4240, 4220 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4270, 4290 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сдержанное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация сентябрьской статистики по количеству выданных разрешений на строительство и закладок новых домов в США (15:30 МСК).

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