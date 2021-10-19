Шансы подъема цены нефти выше $86,7/барр. остаются высокими - BCS Express

Шансы на подъем котировок нефти марки Brent выше $86,7 за баррель пока остаются высокими, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник замедлила рост, немного не дойдя до 7-летнего максимума в районе $86,7 за баррель. Сентимент оказался сдержанным из-за слабых экономических данных из США и Китая, крупнейших потребителей нефти в мире с совокупной долей около 35%. Замедление экономического роста в этих странах может негативно сказаться на динамике спроса на топливо, - отмечает аналитик инвесткомпании. - При таком фоне нефтяным котировкам оказалось непросто сохранить растущую динамику. Несмотря на прирост на 1% до обеда, вечером все приобретения были нивелированы, и закрытие прошло на отрицательной территории. При этом общий тренд пока остается позитивным, и шансы на преодоление 7-летних максимумов по-прежнему высоки. Потенциал коррекции снизу ограничен зоной $82-82,5 за баррель".

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