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19 октября 2021 года 09:30

Brent подорожала до $84,5 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно в понедельник. Фондовые рынки АТР преимущественно повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики.

В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности за третий квартал.

На этой неделе о результатах в том числе сообщат Netflix Inc. (SPB: NFLX), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) Inc., United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., Procter & Gamble Co. (SPB: PG), Tesla (SPB: TSLA) Inc., Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. и International Business Machines (SPB: IBM) Corp.

На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Давление на фондовый рынок США в понедельник в том числе оказали статданные из Китая.

Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР показали, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год.

Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Тем временем доходность 10-летних US Treasuries вновь поднялась до 1,627%. Рост доходности оказывает некоторое давление на акции технологических компаний в течение текущего года, пишет CNBC.

Объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы.

Это максимальное падение показателя с февраля текущего года.

Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 3,01% после того, как эксперты Barclays ухудшили оценку бумаг компании и спрогнозировали замедление темпов роста подписчиков ее стримингового сервиса.

Бумаги CDW Corp. выросли на 4,8%. Дистрибьютор компьютерных технологий купит предоставляющую технологические решения для бизнеса Sirius Computer Solutions Inc. у частной инвесткомпании Clayton, Dubilier & Rice за $2,5 млрд, говорится в пресс-релизе CDW Corp.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 0,02%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов хочет вернуть Apple Inc. (SPB: AAPL) в качестве клиента, но для этого компании нужно превзойти американского технологического гиганта в части производства чипов, сказал в интервью HBO главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер.

Котировки акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросли на 1,1%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует нанять 150 тыс. сезонных работников в США, намереваясь увеличить количество персонала с приближением праздничного сезона.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник опустился на 36,15 пункта (0,1%) и составил 35258,61 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 15,09 пункта (0,34%) - до 4486,46 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 124,47 пункта (0,84%) и составил 15021,81 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах во вторник, в центре внимания инвесторов находится сезон отчетности американских компаний за третий квартал.

Участники рынка хотят узнать, как на результаты компаний повлияли сбои в поставках и рост числа новых заражений коронавирусом, пишет Associated Press.

Японский Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличился на 0,55%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,3%, интернет-компании Rakuten - на 5,8%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group прибавляют в цене 2,8%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:28 МСК вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%.

Инвесторы ждут сигналов от китайского центробанка относительно возможных мер поддержки экономики, пишет Trading Economics. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики снизились на фоне сигналов регулятора о том, что у него есть другие способы поддержать рост ВВП.

Стоимость технологических Meituan и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. увеличивается на 1,4%, и 1,2% соответственно, тогда как бумаги Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,6%,

Акции нефтегазовых CNOOC Ltd. и PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. уменьшаются на 0,7% и 0,5% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,6%.

Котировки акций производителей чипов SK Hynix Inc. и Samsung Electronics растут на 0,7% и 0,6% соответственно, автопроизводителя Kia Corp. - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 опустился на 0,08%.

Протокол октябрьского заседания Резервного банка Австралии показал, что представители руководства ЦБ страны отметили негативное влияние нового штамма коронавируса на восстановление экономики Австралии. Между тем ослабление экономики, как ожидается, будет носить лишь временный характер на фоне сохраняющегося роста темпов вакцинации и смягчения ограничений.

Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd подешевели на 3,3% и 2% соответственно.

Цены на нефть, завершившие торги в понедельник разнонаправленным движением, поднимаются во вторник.

Brent в понедельник подешевела впервые за три сессии, тогда как WTI завершила торги в плюсе, хотя и сократила прирост к концу дня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $84,5 за баррель, что на $0,17 (0,20%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $0,53 (0,6%) - до $84,33 за баррель, при том, что в ходе сессии их цена поднималась до $86,04 за баррель, вплотную приближаясь к максимальному значению с сентября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,71 за баррель, что на $0,27 (0,33%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,16 (0,2%) - до $82,44 за баррель, максимума с 2014 года.

Высокие цены на нефть повышают вероятность снижения спроса на этот вид сырья, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

"Волатильность нефтяного рынка, вероятно, увеличится, поскольку цены сейчас на многолетних максимумах. В то же время, текущий баланс спроса и предложения говорит в пользу дальнейшего подъема цен на нефть", - цитирует Флинна MarketWatch.

Страны ОПЕК+ наращивают добычу медленнее, чем ожидалось, в то время как спрос на нефть и нефтепродукты будет расти, поскольку Штаты готовятся снять туристические ограничения, и потребление авиационного топлива будет увеличиваться, говорит Флинн.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК+, добыча нефти странами организации в сентябре была на 15% меньше, чем планировалось, поскольку некоторые из ее участниц, в том числе, Нигерия, Ангола и Азербайджан, не смогли нарастить добычу в достаточном объеме.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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