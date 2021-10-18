Рубль после умеренного снижения к доллару и евро в первой половине дня ближе к вечеру лег в боковой дрейф

Москва. 18 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже в понедельник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая общемировое падение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, но основное движение вниз нацвалюта сделала в первой половине дня, после чего легла в боковой дрейф.

Курс доллара США составил 71,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,76 руб./EUR1, подорожав на 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 31,8 копейки - до 76,46 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на торгах в понедельник связано, прежде всего, с охлаждением "аппетита" к риску на мировых рынках капитала, что привело к обесценению большинства валют развивающихся рынков. Вместе с тем от более заметного падения рубль удерживают высокие цены на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию, наметившуюся 18 октября вечером.

Цены на нефть перешли к снижению в понедельник после уверенного подъема ранее в ходе торгов. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $84,5 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,14 за баррель, что на 0,17% ниже итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года. На рынке сохраняется недостаточное предложение на фоне усилившегося спроса из-за восстановления экономик после пандемии COVID-19 и перехода энергокомпаний с газа и угля на нефть. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

"Рубль, хорошо показав себя на прошлой неделе, взял небольшую паузу в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Доллар выглядит сильно относительно других валют из-за опасений инвесторов по поводу инфляции, а также перспектив экономического роста. В частности, сегодняшняя статистика по темпам роста второй экономики в мире - КНР - разочаровала инвесторов, продемонстрировав заметное замедление во многих секторах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.

По словам аналитика Sber CIB Юрия Попова, "в пятницу российская валюта подорожала на 0,5%, при поддержке нефтяного рынка ее курс достиг 71 руб./$1. При этом на внешних рынках преобладал позитив, и доллар дешевел против валют развивающихся экономик. Сегодня ситуация обратная - доллар глобально дорожает, так как данные по ВВП Китая за III квартал оказались хуже ожиданий. В III квартале экономика КНР практически перестала расти, что может усугубить проблемы с предложением товаров и, как следствие, усилить инфляционное давление. Доходность 10-летних US Treasuries вновь превысила 1,6% годовых, а 10-летние инфляционные ожидания на основе котировок гособлигаций США выросли до максимального значения с мая - 2,57% годовых. На этом фоне глобальный рост доллара может продолжиться. Тем не менее рубль сможет удержаться у отметки 71 руб./$1, так как его поддерживает дорогая нефть и вероятная активизация продаж валюты со стороны экспортеров перед крупными налоговыми и дивидендными выплатами, предстоящими на следующей неделе".

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "сегодня курс доллара растет, находится около отметки 71,3 руб./$1. Другие валюты emerging markets также преимущественно слабеют. В начале этой недели курс доллара к рублю может быть на относительно повышенных уровнях, но под конец недели рубль, вероятно, укрепится. Поддержку ему окажет усиление продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты основных налогов, а также очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, ожидаемое в пятницу. В целом курс доллара на этой неделе будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1".

"Укрепление рубля на прошлой неделе завершилось достижением отметки 70,9 руб./$1, и пусть удержать эти уровни нацвлюте пока не удалось, перспективы остаются позитивными. Комбинация высоких цен на нефть, улучшения общего настроя на рынках и приближение налогового периода - ключевые причины успеха. Причин для изменения тренда пока нет, особенно в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу и основных налоговых выплат 25 и 28 октября. Несмотря на некоторую коррекцию сегодня, следующий ориентир для рынка - отметка 70 руб./$1 - вполне может быть достигнут уже на этой неделе", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 19 октября на 6,57 копейки, до 71,1714 руб./$1, и опустил курс евро на 26,84 копейки, до 82,4592 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов стало падение доллара и евро на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, уже после того, как Банк России установил официальные курсы на 16-18 октября.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 1,1 копейки по отношению к пятнице и составил 71,2103 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 5,5 копейки и составил 71,2479 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 312,078 млн, из которых $561,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 750,377 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 14,55 копейки, до 82,4885 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,62 копейки и составил 82,6075 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR450,879 млн, из которых EUR83,496 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR367,383 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно подросли 18 октября относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменилась. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 8 базисных пунктов - до 7,14% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 5 базисных пунктов, до 7,18% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев увеличились в понедельник всего на 1 базисный пункт - до 7,40% и 7,84% годовых соответственно, а ставка на срок 3 месяца осталось на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых.