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18 октября 2021 года 19:26

Рынок акций РФ просел вслед за миром на статистике из Китая, выросли металлурги, упала АЛРОСА

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в понедельник просел вместе с мировыми фондовыми площадками после выхода в Китае слабой экономической статистики, также "быков" сдерживала развернувшаяся вниз нефть (Brent не смогла удержать протестированный уровень $86 за баррель); выросли бумаги металлургов и угольщиков, а лидерами снижения выступили акции "АЛРОСА" после отсечки дивидендов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4248,33 пункта (-0,3%, в начале торгов индекс падал в район 4225 пунктов), индекс РТС - 1876,56 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 6,7%.

Доллар подрос до 71,32 рубля (+0,3 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-6,7%, до 128,66 рубля; дивиденды за I полугодие - 8,79 рубля на акцию), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -2,1% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги "Московской Биржи" (-1%), "Газпрома" (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом и готова к работе, сообщил оператор Nord Stream 2 AG.

"Газпром" (MOEX: GAZP) за 9,5 месяцев года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 13% (до 152,2 млрд кубометров) и увеличил добычу на 17% (до 399,4 млрд кубометров). Также "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", свидетельствуют итоги аукционов бронирования на ноябрь. В таком же формате завершился и прошлый аукцион - на октябрь.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,5%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале 2021 года увеличился на 5% к предыдущему кварталу, до $1,723 млрд, сообщила компания. Результат оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,71 млрд, прирост на 3,8%). Выручка компании увеличилась на 9%, до $3,206 млрд, при среднем прогнозе в $3,227 млрд (повышение на 9,5%).

Вопрос SPO и увеличения акций в свободном обращении "Северстали" не стоит в повестке основного акционера компании и не обсуждается советом директоров, заявил CFO компании Алексей Куличенко. Последний раз структура основного акционера компании Алексея Мордашова продала 2,1% акций и GDR "Северстали" в 2017 году по процедуре ускоренного букбилдинга.

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" оказали корпоративные новости. Так, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) увеличил долю в сухопутном проекте Аматитлан в Мексике: согласно проспекту евробондов НК, в январе 2020 года "ЛУКОЙЛ" приобрел у компании Marak 25% в блоке Аматитлан, увеличив долю с 50% до 75%. "ЛУКОЙЛ" в октябре 2021 года завершил сделку с "КазМунайГазом" по приобретению 49,99% акций в морском проекте Аль-Фараби (ранее блок I-P-2), следует также из проспекта евробондов российской компании.

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и вице-президент НК по стратегическому развитию Леонид Федун за 1,5 года увеличили свои доли в компании до 28,33% и 9,32% соответственно.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, "Северсталь" открыла сезон корпоративных отчетов в России, показатели превысили консенсус-прогноз. Ожидается, что во II полугодии прибыли сталелитейных компаний покажут циклический пик, равно как свободный денежный поток, а также дивидендные выплаты. Рекомендованный размер выплат акционерам "Северстали" (85,93 руб. на акцию) предполагает 5%-ную текущую дивдоходность (или более 20% прогнозной доходности в ближайшие 12 месяцев). Сектор продолжает оставаться наиболее "горячей" дивидендной историей на российском рынке, сохраняющей потенциал роста.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ начал неделю с просадки вслед за миром, основными факторами давления выступила статистика из Китая и рост доходностей американских казначейских обязательств, что приводит к укреплению доллара.

Вырос сектор металлов и добычи, несмотря на снижение акций "АЛРОСА" после дивидендной отсечки, в лидерах выступили бумаги производителей угля ("Мечел" (MOEX: MTLR), "Распадская" (MOEX: RASP)) на фоне рекордных цен на уголь и кокс в Китае. Кроме того, весьма сильный отчет предоставила компания "Северсталь".

Выросли бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) - компания планирует нарастить ввод недвижимости в ближайшие годы на треть, до 4 млн квадратных метров в 2023 году. В 2021 году планируется сдать в эксплуатацию около 3 млн квадратных метров жилья после ввода годом ранее 2,4 млн квадратных метров жилья.

Замедление экономики Китая может негативно сказаться на продажах европейских товаров. Более позитивной была ситуация в акциях добывающих компаний и энергетики на фоне высокой нефти и металлов. Нефть Brent протестировала уровень $86 за баррель на фоне роста опасений расширения дефицита поставок, однако к вечеру произошла локальная коррекция, котировки откатились в район $85 за баррель.

Согласно данным Reuters, выполнение условий соглашения ОПЕК+ в сентябре составило 115%. Это говорит о том, что некоторые члены соглашения не справляются с достаточно скромными планами увеличения производства. В частности, недостаточный уровень инвестиций в Анголе и Нигерии продолжает сказываться на потенциале добычи. В МЭА полагают, что к концу 2022 года резервные мощности по добычи в ОПЕК+ могут упасть ниже 4 млн б/с по сравнению с 9 млн б/с в IV квартале 2021 года.

Ситуация в IV квартале может усложниться на фоне снижения температур в Северном полушарии. В Китае цены на уголь уже достигли рекордных значений. Соответственно, нефтепродукты, включая топочный мазут, могут оказаться еще более востребованы для генерации электричества и тепла.

В США основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетностях компаний. Пока 79% отчитавшихся сообщили результаты по прибыли выше ожиданий и 82% - выше по выручке, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, на глобальных фондовых рынках отмечалось охлаждение аппетита инвесторов к риску, вызванное слабыми данными о ВВП Китая, а также растущими инфляционными ожиданиями в США.

Индекс МосБиржи после отката консолидировался в диапазоне 4230-4260 пунктов, основное давление пришло от "фишек", отошедших от своих максимумов.

Тем не менее, спрос сохранялся в секторе металлургических и угольных компаний на фоне роста металлов и рекордных цен на уголь в Китае. Также подорожали акции сектора минеральных удобрений, продолжающие ралли на фоне сокращения производства удобрений в Европе.

Оптимизм инвесторов на российском рынке может вернуться в ближайшие дни, а индекс МосБиржи постарается обновить свой исторический максимум, считает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, статистика нефтесервисной компании Baker Hughes о росте буровой активности в США укрепляет уверенность рынка в сохранении дефицита нефти в ближайшие месяцы и дает повод ожидать дальнейшего роста цен. Фьючерсы на Brent на подъеме почти достигли 7-летнего максимума $86,7 за баррель, после чего скорректировались.

Рынок акций РФ в понедельник умеренно просел, индексы МосБиржи и РТС в краткосрочном плане сняли перекупленность и готовы возобновить восходящее движение, хотя среднесрочная перекупленность на рынке сохраняется, предупреждая о рисках масштабной коррекции. На фоне продолжения растущего тренда нефтегазового сектора индекс МосБиржи в течение недели может превысить 4300 пунктов, полагает аналитик.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,5-1,1% благодаря сильным данным о розничных продажах в США (выросли в сентябре на 0,7% при прогнозах снижения на 0,2%), а также позитивной корпоративной отчетности.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,3%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,8%) на статистике из Китая, однако в США после локального снижения рост продолжился (индекс S&P 500 прибавил 0,2% и превысил 4480 пунктов).

Объем ВВП КНР в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года.

Тем не менее, розничные продажи в стране в прошлом месяце превзошли прогнозы аналитиков и увеличились на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,3% с августовских 2,5%.

По данным Федрезерва, объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник развернулись вниз, Brent после локального роста выше $86 за баррель откатилась ниже $85 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,72 за баррель (-0,2% и +1% в пятницу).

Нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. б/с в ближайшие месяцы.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, рост зафиксирован восьмую неделю подряд - самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-9,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-8,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,2%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,7%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+39,8%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+39,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+24,3% и +22,3% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+12,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+12,3% и +11% "префы"), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+6,6%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,9%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,8%), Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+4,5%), "Мечела" (+4,4% и +7% "префы"), "Распадской" (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 97,98 млрд рублей (из них 14,22 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,32 млрд рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: /Финмаркет/
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