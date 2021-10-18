Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в сентябре (15:30 МСК);

- квартальные результаты Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Travelers, Halliburton, Netflix;

- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- операционные результаты "РусГидро" за 9 мес. 2021г.

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