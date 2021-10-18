Цены евробондов РФ в понедельник умеренно снизились вслед за UST на фоне охлаждения "аппетита" к риску

Москва. 18 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне общемирового охлаждения "аппетита" к риску, произошедшего после публикации новой порции макроэкономической статистики в Китае. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, а активность торгов была пониженной.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 15 октября на 5 базисных пунктов, составив 116,16% от номинала, что соответствует доходности 1,49% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 9 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,85% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 0,6% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 2 пункта и составил 89 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к пятнице на 12 базисных пунктов - до 135,51% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,535% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 26 базисных пунктов - до 129,61% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,57% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 10 базисных пунктов - до 112,39% от номинала, что соответствует доходности 1,925% годовых (рост на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 6,5 базисного пункта, до 107,635% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта к предыдущему дню и составила 0,83% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта - до 127,1% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,62% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 1 базисный пункт, подешевев до 111,1% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 2,16% годовых).

"Активность торгов на рынке российских еврооблигаций сегодня была не очень высокой, при этом котировки большинства бумаг умеренно снизились, что привело к росту доходностей в среднем на 1-3 базисных пункта. Такая динамика отечественных долговых бумаг сформировалась под давлением негативных настроений на мировых рынках капитала. В частности, в понедельник упали практически все азиатские и европейские фондовые индексы, в том числе российские индикаторы - индексы РТС и МосБиржи; также снижаются в цене и US Treasuries. Глобальные инвесторы были разочарованы опубликованной сегодня в Китае макроэкономической статистикой, продемонстрировавшей замедление экономического роста в этой стране. Кроме того, нервозности участникам рынка придает и сохраняющаяся неопределенность на рынке недвижимости КНР", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года. Тем не менее розничные продажи в стране в прошлом месяце превзошли прогнозы аналитиков и увеличились на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,3% с августовских 2,5%.