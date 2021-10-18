"Финам" рекомендует покупать акции Северстали с целью 2022,76 руб

Финам" рекомендует покупать акции "Северстали" с целевой ценой 2022,76 руб. до осени 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"18 октября "Северсталь" раскрыла операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021г. За 9 месяцев 2021 г. консолидированная выручка по группе "Северсталь" в годовом сравнении увеличилась на 62,6%, что отражает ценовую динамику на рынке металлопродукции. Остальные ключевые показатели в годовом сопоставлении выросли в разы, поскольку себестоимость продаж увеличилась только на 12,2% (г/г). Финансовые результаты III квартала 2021г оказались ожидаемо сильными на фоне роста средних цен реализации металлопродукции, который компенсировал негативный эффект от введения временных экспортных пошлин с 1 августа 2021г. В III квартале экспорт продукции за пределы СНГ принес "Северстали" 43,2% выручки, в том числе 36,8% - экспорт в страны Европы", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Эксперт подчеркивает, что в целом выручка за квартал увеличилась по отношению к предыдущему квартальному периоду на 8,8% до $3,21 млрд, показатель EBITDA вырос на 4,6% до $1,73 млрд, чистая прибыль - на 8,6% до $1,24 млрд.

Отдельно аналитик отметил рост свободного денежного потока на 6,0% (кв/кв) до $992 млн, а также чрезвычайно низкий уровень долговой нагрузки: показатель отношения чистого долга к EBITDA LTM снизился до 0,29х. В этих условиях дивидендная политика компании предполагает распределение на квартальные дивиденды не менее 100% свободного денежного потока за соответствующий период.

"Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал из расчета 85,93 руб. на акцию. Закрытие реестра предложено на 14 декабря 2021г. Это рекордные дивиденды в истории компании. К цене акции по закрытию пятницы дивидендная доходность составила 5,44%. После публикации этой информации акции "Северстали" подскочили на 3,8% (по состоянию на 16:00 МСК). Но даже по текущей цене квартальная дивдоходность составляет около 5,3%", - пишет Калачев.

Доходность акций металлургов, и "Северстали" в частности, на взгляд эксперта "Финама", останется основным драйвером акций на среднесрочный период.

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