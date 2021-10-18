"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и подтверждают рекомендацию "покупать" для его бумаг с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"21 октября "НЛМК" представит финансовые результаты за третий квартал 2021 года. Мы ожидаем, что компания нарастит выручку на 83% г/г, до $4077 млн. EBITDA увеличится в 3,1 раза, до $1797 млн, FCFF - в 3,5 раза, до $841 млн. Негативное влияние на финансовые показатели оказал спад продаж стальной продукции на 4% к/к в результате ремонтных работ после аварии в конверторном цехе №2. В то же время динамика финансовых результатов будет компенсирована более высокими ценами реализации, - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Данилов. - Согласно нашим расчетам "НЛМК" направил на дивиденды за первое полугодие 2021 года 132% FCFF, практически полностью израсходовав запас корректировок дивидендной базы на extra-CAPEX. Таким образом, в третьем квартале компания выплатит 100% свободного денежного потока, что обеспечит дивиденд в размере 10,2 руб. на акцию (квартальная доходность - 4,7%)".

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