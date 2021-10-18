Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний Halliburton Co. и Abbott Laboratories на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Halliburton представит во вторник, 19 октября, финансовую отчётность. Вероятно повышение прогнозов менеджментом на фоне роста цен на нефть, на фоне роста рентабельности бизнеса могут быть повышены дивиденды или buyback, отмечают эксперты.

Abbott Laboratories представит свою финансовую отчётность в среду, 20 октября. Результаты могут превысить консенсус на фоне сохраняющегося высокого спроса на COVID-тесты при одновременном восстановлении других направлений бизнеса компании, полагают в "ВТБ Мои Инвестиции".

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