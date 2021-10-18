Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро, отыгрывая общемировое охлаждение "аппетита" к риску

Москва. 18 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая общемировое падение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

Курс доллара США составил 71,3275 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,7225 руб./EUR1, подорожав на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 31,6 копейки - до 76,455 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 19 октября на 6,57 копейки, до 71,1714 руб./$1, и опустил курс евро на 26,84 копейки, до 82,4592 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов стало падение доллара и евро на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, уже после того, как Банк России установил официальные курсы на 16-18 октября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро на дневных торгах в понедельник связано, прежде всего, с охлаждением "аппетита" к риску на мировых рынках капитала, что привело к обесценению большинства валют развивающихся рынков. Вместе с тем от более заметного падения рубль удерживают высокие цены на нефть, которые 18 октября продолжают обновлять многолетние максимумы.

На нефтяном рынке сохраняется недостаточное предложение на фоне усилившегося спроса из-за восстановления экономик после пандемии COVID-19 и перехода энергокомпаний с газа и угля на нефть. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы. На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составила $85,62 за баррель, что на 0,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $83,46 за баррель, что на 1,43% выше итогового значения пятницы.

По словам аналитика Sber CIB Юрия Попова, "в пятницу российская валюта подорожала на 0,5%; при поддержке нефтяного рынка ее курс достиг 71 руб./$1. При этом на внешних рынках преобладал позитив, и доллар дешевел против валют развивающихся экономик. Сегодня ситуация обратная - доллар глобально дорожает, так как данные по ВВП Китая за III квартал оказались хуже ожиданий. В III квартале экономика КНР практически перестала расти, что может усугубить проблемы с предложением товаров и, как следствие, усилить инфляционное давление. Вместе с тем нефть сегодня продолжает дорожать, приближаясь к отметке $86 за баррель Brent. В этих условиях доходность 10-летних US Treasuries вновь превысила 1,6% годовых, а 10-летние инфляционные ожидания на основе котировок гособлигаций США выросли до максимального значения с мая - 2,57% годовых. На этом фоне глобальный рост доллара может продолжиться. Тем не менее рубль сможет удержаться у отметки 71 руб./$1, так как его поддерживает дорогая нефть и вероятная активизация продаж валюты со стороны экспортеров перед крупными налоговыми и дивидендными выплатами, предстоящими на следующей неделе".

В свою очередь аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) отмечают, что "сегодня курс доллара растет и находится уже около отметки 71,3 руб./$. Другие валюты emerging markets также преимущественно слабеют. В начале этой недели курс доллара к рублю может быть на относительно повышенных уровнях, но под конец недели рубль, вероятно, укрепится. Поддержку ему окажет усиление продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты основных налогов, а также очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, ожидаемое в пятницу. В целом курс доллара на этой неделе будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1".

"Глобальные фондовые рынки сегодня находятся под давлением слабой статистики по КНР и новой волны опасений по стройсектору страны, однако фьючерсы на нефть марки Brent вновь торгуются в солидном плюсе. Последний аспект оказывает определенную поддержку рублю. Таким образом, пара "доллар-рубль" сегодня будет удерживаться в диапазоне 71-71,5 руб./$1, при этом не исключено, что в случае улучшения внешнего фона доллар может вновь уйти ниже отметки 71 рубль. Внимание инвесторов в ближайшее время будет приковано к новостям из США, в частности к выступлениям представителей ФРС, объемам промышленного производства и корпоративным отчетностям", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Укрепление рубля на прошлой неделе завершилось достижением отметки 70,9 руб./$1, и пусть удержать эти уровни нацвлюте пока не удалось, перспективы остаются позитивными. Комбинация растущих цен на нефть, улучшения общего настроений на рынках и приближение налогового периода - ключевые причины успеха. Причин для изменения тренда пока нет, особенно в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу и основных налоговых выплат 25 и 28 октября. Несмотря на некоторую коррекцию сегодня, следующий ориентир для рынка - отметка 70 руб./$1 - вполне может быть достигнут уже на этой неделе", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно подросли 18 октября относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменилась. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 8 базисных пунктов - до 7,14% годовых, а по кредитам на семидневный срок - на 5 базисных пунктов, до 7,18% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев увеличилась в понедельник всего на 1 базисный пункт - до 7,40% и 7,84% годовых, соответственно, а ставка на срок 3 месяца осталось на уровне предыдущего дня - 7,78% годовых.