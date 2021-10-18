.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Полюса с целью 14900 руб
.
18 октября 2021 года 16:14
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Полюса с целью 14900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Полюс" с целью 14900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: выше 13500 рублей, потенциальная доходность: 10,37%, стоп-приказ: 12890 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Затраты компании на добычу одной унции золота являются самыми низкими в отрасли. Кроме того, освоение месторождения "Сухой Лог" вполне может помочь производителю существенно нарастить объемы добычи в будущем. Главным триггером для роста котировок бумаг "Полюса" могут стать уход от риска на финансовых рынках и рост цен на золото. По мере сокращения QE и при растущей инфляции этот сценарий весьма позитивен для компании", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения котировки бумаг поднялись выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 13500 рублей. При покупке на 11% и выставлении стоп-заявки на уровне 12890 рублей риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме". ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих компаний в мире. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
18 октября 2021 года 19:40
Рубль после умеренного снижения к доллару и евро в первой половине дня ближе к вечеру лег в боковой дрейф
Москва. 18 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже в понедельник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая общемировое падение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, но основное движение вниз нацвалюта сделала в первой половине дня, после чего легла в боковой дрейф. читать дальше
.18 октября 2021 года 19:26
Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в понедельник просел вместе с мировыми фондовыми площадками после выхода в Китае слабой экономической статистики, также "быков" сдерживала развернувшаяся вниз нефть (Brent не смогла удержать протестированный уровень $86 за баррель); выросли бумаги металлургов и угольщиков, а лидерами снижения выступили акции "АЛРОСА" после отсечки дивидендов. читать дальше
.18 октября 2021 года 19:07
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в сентябре... читать дальше
.18 октября 2021 года 18:56
Укрепление рубля может продолжиться до конца текущего года, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина. "Рубль продолжает укрепляться относительно евро и доллара, оставаясь лучшей сырьевой валютой 2021 года: EUR/RUB и USD/RUB... читать дальше
.18 октября 2021 года 18:45
Цены евробондов РФ в понедельник умеренно снизились вслед за UST на фоне охлаждения "аппетита" к риску
Москва. 18 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне общемирового охлаждения "аппетита" к риску, произошедшего после публикации новой порции макроэкономической статистики в Китае. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными, а активность торгов была пониженной. читать дальше
.18 октября 2021 года 18:43
Финам" рекомендует покупать акции "Северстали" с целевой ценой 2022,76 руб. до осени 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании. "18 октября "Северсталь" раскрыла операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021г. За 9 месяцев 2021 г. консолидированная... читать дальше
.18 октября 2021 года 18:20
КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 3000 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании. "Выручка компании в III кв. 2021г выросла на 11,6% по сравнению с III кв. 2021г - до 542 млрд руб. на фоне расширения торговых площадей. По данным... читать дальше
.18 октября 2021 года 17:53
Возможен подъем котировок GDR Mail.ru до уровня 1600 рублей и даже до 1700 рублей за штуку в ближайшее время, при этом риски краткосрочной фиксации прибыли остаются, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Mail.ru на прошлой неделе сообщила о... читать дальше
.18 октября 2021 года 17:36
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы котировок акций Goldman Sachs Group, сообщается в обзоре. "Выручка инвестбанковского подразделения Goldman Sachs за 3К21 в размере $3,7 млрд оказалась на 90% выше соответствующего среднего показателя компании за... читать дальше
.18 октября 2021 года 17:16
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и подтверждают рекомендацию "покупать" для его бумаг с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "21 октября "НЛМК" представит... читать дальше
.18 октября 2021 года 16:52
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 25 б.п. (до 7%) по итогам заседания в пятницу, 22 октября текущего года, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Несмотря на повышенный уровень инфляции и инфляционных ожиданий, на наш взгляд, на ближайшем заседании в пятницу регулятор... читать дальше
.18 октября 2021 года 16:35
весторам стоит обратить внимание на акции компаний Halliburton Co. и Abbott Laboratories на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Halliburton представит во вторник, 19 октября, финансовую отчётность. Вероятно повышение прогнозов... читать дальше
.18 октября 2021 года 16:06
Москва. 18 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая общемировое падение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. читать дальше
.18 октября 2021 года 15:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,7%, стоп-приказ: $119,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров Qualcomm на предыдущей... читать дальше
.18 октября 2021 года 15:35
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 71,55 руб./$1 в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона, сообщается в комментарии BCS Express. "Рубль на старте сессии в понедельник продемонстрировал восходящий импульс, обновив 15-месячный максимум к евро на фоне ускорения роста нефти,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.