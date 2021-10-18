"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Полюса с целью 14900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Полюс" с целью 14900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: выше 13500 рублей, потенциальная доходность: 10,37%, стоп-приказ: 12890 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Затраты компании на добычу одной унции золота являются самыми низкими в отрасли. Кроме того, освоение месторождения "Сухой Лог" вполне может помочь производителю существенно нарастить объемы добычи в будущем. Главным триггером для роста котировок бумаг "Полюса" могут стать уход от риска на финансовых рынках и рост цен на золото. По мере сокращения QE и при растущей инфляции этот сценарий весьма позитивен для компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки бумаг поднялись выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 13500 рублей. При покупке на 11% и выставлении стоп-заявки на уровне 12890 рублей риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих компаний в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.