"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $165

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,7%, стоп-приказ: $119,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров Qualcomm на предыдущей неделе утвердил обратный выкуп акций на сумму $10 млрд. Помимо прочего, 3 ноября компания продемонстрирует результаты за IV финансовый квартал 2021 года. Ожидания по результатам достаточно оптимистичные, что может придать положительную динамику котировкам акций", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках бокового тренда и после пробития важного уровня сопротивления демонстрирует рост. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $165. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $ 119,5 риск на портфель составит 0,8%", - указывают в "Финаме".

Qualcomm Inc. - мультинациональная корпорация, занимающаяся разработкой и производством беспроводных средств связи, центральных процессоров и программного обеспечения. Компания владеет патентами на такие стандарты связи, как 4G, 5G, CDMA2000 и другие.

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