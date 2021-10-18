Возможно ослабление рубля до 71,55 руб./$1 при ухудшении внешнего фона - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 71,55 руб./$1 в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона, сообщается в комментарии BCS Express.

"Рубль на старте сессии в понедельник продемонстрировал восходящий импульс, обновив 15-месячный максимум к евро на фоне ускорения роста нефти, которая вновь переписала многолетний максимум. Однако вскоре нефтяные цены стали проседать, а биржевые площадки ускорили снижение, вызвав активное ослабление рубля. После трех восходящих сессий индекс гособлигаций (RGBI) снижается в понедельник, оказывая дополнительное давление на рубль. Дальнейшее ухудшение внешнего фона способно привести к более существенной коррекции доллара с ближайшей целью в районе 71,55 руб./$1", - отмечает эксперт по фондовому рынку инвесткомпании Дмитрий Бабин.

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