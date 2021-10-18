"Финам" рекомендует покупать акции Capgemini с целью 264,18 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Capgemini SA c целевой ценой 264,18 евро на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 40,5% от текущих уровней.

"Основная деятельность Capgemini сосредоточена в европейском регионе, но в то же время компания имеет свою нишу в Северной Америке и АТР, несмотря на насыщенность и высокую конкуренцию на этих рынках. Во всех регионах присутствия выручка Capgemini в I полугодии 2021г росла двузначными темпами. Актуальность технологических сервисов и решений, предлагаемых компанией, диктуется современными трендами и тенденциями, которые сохранят свое влияние на ближайшие 2-3 года. Стабильные финансовые результаты и активная политика M&A вкупе с недооценкой по фундаментальным показателям создают интересный кейс для инвесторов на европейском фондовом рынке", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

По мнению эксперта, актуальность технологических сервисов и решений, предлагаемых компанией, диктуется современными трендами и тенденциями, такими как: переход на гибридное облако и мультиоблачные платформы; удаленный и гибкий режим работы сотрудников; необходимость автоматизации бизнес-процессов; достижение устойчивого роста в условиях глобальных экологических вызовов; соблюдение стандартов ESG; необходимость инвестиций в новые технологии.

Лапшина отмечает, что по итогам 2020г Capgemini направила на выплату дивидендов суммарно € 329 млн (€ 1,95 на акцию), что эквивалентно 35% чистой прибыли за период. В дальнейшем ориентиром по уровню дивидендных выплат также останется 35% чистой прибыли. Компания считает комфортной для себя и акционеров годовую дивидендную доходность по акциям в диапазоне 1,5-2%.

Стратег инвесткомпании напоминает, что в I полугодии 2021г выручка компании увеличилась на 14,9% г/г и составила 8,7 млрд евро. Кроме того, валовая прибыль выросла на 16,7% г/г, до 2,3 млрд евро, а операционная прибыль - на 40,7% г/г, до 812 млн евро. Чистая прибыль в I полугодии достигла 444 млн евро, что на 43,7% больше, чем в I полугодии прошлого года.

Компания в 2022-2025гг рассчитывает поддерживать темпы роста выручки в диапазоне 7-9% в год (в постоянной валюте) за счет роста всех бизнес-сегментов. Синергия от поглощения Altran Technologies оценивается в 200-350 млн евро дополнительной выручки к 2023г. Capgemini намерена сохранить баланс между инвестициями и повышением акционерной стоимости. Половина свободного денежного потока будет направляться на сделки M&A, а другая половина - на дивиденды и программу обратного выкупа акций.

По прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на конец 2022г акции Capgemini оценены практически в 2 раза дешевле аналогов в Европе и США. Эксперт "Финама" считает такой дисконт неоправданным и ожидает, что он будет сокращаться.

"Основные риски для Capgemini сопряжены с растущей конкуренцией в секторе бизнес-консалтинга, а также с возможным ужесточением регулирования деятельности крупных технологических компаний и монополий - непосредственно самой Capgemini и ее зарубежных партнеров. Компании придется приложить немало усилий и вложить немало средств для увеличения клиентской базы, чтобы достичь заявленных прогнозных темпов роста выручки", - заключает Лапшина.

Capgemini SE - французская технологическая компания, специализирующаяся на оказании консалтинговых услуг и решений для бизнеса в области стратегии, трансформации, инноваций, инжиниринга, внедрения технологий, повышения эффективности, использования облачных сервисов и пр.

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