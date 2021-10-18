ПСБ рекомендует держать бумаги X5 Retail Group с целью 2562 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги X5 Retail Group с целевой ценой на уровне 2562 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"Компания предоставила нейтральные операционные результаты за 3К21. С одной стороны, как мы и ожидали, отмечается рост выручки основных направлений. С другой, темпы роста цифровых сервисов меньше, чем у ближайших конкурентов из ритейла. А рост LFL за счет среднего чека, а не трафика, может привести в перспективе к частичной потере доли рынка. Рекомендуем "держать" бумаги, целевой уровень 2562 руб./акцию", - отмечают аналитики банка.

Чистая выручка X5 Group по итогам III квартала 2021г выросла на 11,6% г/г, до 542 млрд руб., из которых большая часть (10,3%) была обеспечена офлайн торговлей, подчеркивают эксперты ПСБ. Продажи цифровых бизнесов увеличились в 2,6 раза, до 10,66 млрд рублей, что дает 1,3% от суммарного роста выручки. Продажи сопоставимых магазинов Х5 (LfL) выросли на 4,8% за счет роста среднего чека на 4,7% и покупательского трафика на 0,1%.

Магазины у дома увеличили выручку на 11,6%, до 445,169 млрд рублей, супермаркеты - на 10,2%, до 78,856 млрд рублей, а выручка гипермаркетов Карусель сократилась на 41,6%, до 6,541 млрд рублей, на фоне трансформации сети.

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