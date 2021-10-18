Рынок акций РФ утром снижается вслед за Азией и Европой, лидирует в откате АЛРОСА после отсечки дивидендов

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник просел по индексам вслед за фондовой Азией и Европой после выхода статистики в Китае, сдерживают откат дорожающие газ и нефть из-за их дефицита на рынке (Brent превысила $85 за баррель); лидерами снижения выступают бумаги "АЛРОСА" после отсечки дивидендов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 4242,92 пункта (-0,4%, в начале торгов индекс падал в район 4225 пунктов), индекс РТС - 1878,33 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 5,8%.

Доллар подрос до 71,15 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-5,8%, до 130 рублей; дивиденды за I полугодие - 8,79 рубля на акцию), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Московской биржи" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" заполнена техническим газом и готова к работе, сообщил оператор стройки Nord Stream 2 AG.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале 2021 года увеличился на 5% к предыдущему кварталу, до $1,723 млрд, сообщила компания. Результат оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,71 млрд, прирост на 3,8%).

Выручка компании увеличилась на 9%, до $3,206 млрд, при среднем прогнозе в $3,227 млрд (повышение на 9,5%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, нефть вновь дорожает на усилении спроса из-за сложной ситуации на энергетических рынках Азии и Европы. Высокие цены на газ делают нефтепродукты вполне логичной альтернативой для электрогенерации, что усиливает дефицит. В свою очередь, ОПЕК+ пока не торопится более агрессивно наращивать свою добычу. Поэтому рост котировок нефти может продолжиться.

Премьер министр Японии Фумио Кишида заявил, что власти страны обратятся к производителям нефти с просьбой увеличить добычу, так как высокие цены негативно сказываются на жизни потребителей. Цены на бензин в Японии выросли до максимума за последние семь лет. На фоне высоких цен нефти продолжается рост буровой активности в США. Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе число работающих нефтяных буровых выросло на 12 единиц (до 445 штук). Это уже шестая подряд неделя прироста, отмечает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на прошлой неделе власти Китая успокоили инвесторов - глава Народного банка Китая заявил, что власти смогут парировать риски для финансовой системы, создаваемые ситуацией с девелопером China Evergrande Group. Однако в понедельник разочаровала статистика по ВВП КНР и настроения вновь испортились.

Цены на нефть Brent продолжают движение в коридоре $81-87 за баррель. США собираются открыть свои границы для вакцинированных иностранцев 8 ноября - спрос на авиатопливо вырастет. Международное энергетическое агентство в отчете прогнозирует предстоящей зимой увеличение спроса на мазут. Дефицит природного газа также стимулирует дополнительный спрос на нефть.

Визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию не привел к видимым результатам, но его следует рассматривать как возможную подготовку к новой встрече на высшем уровне. Ревизия российско-американских отношений необходима США ввиду больших проблем с Китаем и Ираном. Ревизия поможет остановить дальнейшую деградацию отношений по линии Россия-США.

Индекс РТС имеет поддержку на уровне 1836 пунктов. Судя по протоколам сентябрьского заседания ФРС США, в ноябре или декабре может быть объявлено о начале сворачивания программы выкупа облигаций. По факту это может вызывать усиление турбулентности на рынке США, которая будет транслироваться на мировые фондовые рынки. Для "быков" важно, чтобы индекс РТС оставался выше сильной зоны поддержки 1770-1780 пунктов, считает Верников.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть Brent дороже $85 за баррель поддерживает российские акции и рубль.

На прошлой неделе российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов из-за опережающего роста в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов по индексу МосБиржи. В любом случае бумаги нефтянки пока стоит держать и аккуратно докупать на просадках. Особо это касается акций "Роснефти", которая неоправданно слабо торговалась на прошлой неделе.

О сильном восходящем тренде по нефти говорят такие факты, как отсутствие реакции рынка не негативную статистику. В четверг был проигнорирован рост запасов в США в разы выше прогнозов, в понедельник рынок "не видит" пятничные данные по недельному росту числа активных буровых установок на 12 единиц. Ближайшей целью роста нефти Brent выступает отметка $87 за баррель, но не исключено, что она будет преодолена уже в понедельник-вторник и нефть отправится покорять $90 за баррель, считает аналитик.

Распродажи в акциях Сбербанка выглядят неоправданными, бумагам пора отыгрывать отличную динамику банковского сектора в США и ожидания роста балансовых показателей из-за увеличения денежного потока своих клиентов-нефтяников. Не исключено, что во второй половине дня рынок получит поддержку и со стороны американских индексов, если отчетности компаний будут позитивные. Пока примерно три четверти эмитентов отчитываются лучше прогнозов, отмечает Антонов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что поступательный рост цен на нефть отражает устойчивый дефицит сырья на энергетических рынках. Ключевым драйвером выступает сильный спрос, обусловленный переориентацией электрогенерирующих мощностей с дорогого газа и угля на пока еще дешевые мазут и дизельное топливо.

По оценкам специалистов, за счет этого фактора спрос на нефть в IV квартале может вырасти дополнительно на 450-500 тыс. б/с сверх более ранних прогнозов. На прошлой неделе МЭА, один из наиболее авторитетных аналитических домов в сфере энергетики, повысил прогноз по спросу на II полугодие 2021 года и I квартал 2022 года в среднем на 330 тыс. б/с.

При этом страны ОПЕК+ придерживаются прежней производственной политики, оправдывая нежелание увеличить добычу рисками со стороны COVID-19. В сентябре добыча нефтепроизводителей оставалась ниже целевых уровней. В октябре производство вырастет на запланированные ранее 400 тыс. б/с, чего будет явно недостаточно. В то же время коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР уже составляют около 165 млн баррелей, что на 6% ниже среднего показателя за 5 лет до пандемии. Такая конъюнктура укрепляет уверенность рынка в сохранении дефицита в ближайшие месяцы и дает повод ожидать дальнейшего роста цен. Фьючерсы на Brent утром протестировали $86 за баррель и почти достигли 7-летнего максимума $86,7 за баррель. После того, как рекорд будет переписан, краткосрочная динамика может стать более сдержанной, в том числе не исключена локальная коррекция, считает Галактионов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,5-1,1% благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности. За минувшую неделю Dow Jones прибавил 1,6%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq - 2,2%.

По данным Минторга США, розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% при прогнозах снижения на 0,2%, августовский прирост на 0,7% был пересмотрен с повышением до 0,9%.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на фоне статистики из Китая о замедлении темпов экономического роста на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.

Объем ВВП КНР в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года.

Тем не менее, розничные продажи в стране в прошлом месяце превзошли прогнозы аналитиков и увеличились на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,3% с августовских 2,5%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост, обновляя максимумы за несколько лет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $85,5 за баррель (+0,8% и +1% в пятницу).

Нехватка природного газа и угля в странах Азии и Европы способствует увеличению спроса на нефть в электрогенерации, и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. б/с в ближайшие месяцы.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, рост зафиксирован восьмую неделю подряд - самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+20,3%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+20,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+10,7% и +14,1% "префы"), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+10%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+8,3%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,4% и +5,2% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,3%), "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,9%), "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 25,47 млрд рублей (из них 4,99 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,45 млрд рублей на акции "АЛРОСА").