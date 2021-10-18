Котировки нефти, скорее всего, сохранят потенциал роста на текущей неделе - "Велес Капитал"

Котировки нефти марок Brent и WTI, скорее всего, сохранят потенциал восходящего движения на текущей неделе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в понедельник прибавляют около 1% после аналогичного повышения в пятницу. Цены на международный сорт поднимались до очередного максимума с 2018 года - выше $86 за баррель, а на американский достигли пика с 2014 года - $83,71 за баррель. Ближайшие районы значимых сопротивлений для котировок расположены у $87 и $86 за баррель соответственно. На рынке преобладают страхи ограниченного предложения в условиях повышенного спроса на нефть в период энергетического кризиса, а также восстановления мировой экономики, что обеспечивает сохранение восходящего потенциала на предстоящей неделе", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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