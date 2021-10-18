Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70,5-71,2 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70,5-71,2 руб./$1 и на уровне 81,4-82,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"Рост нефтяных котировок до максимального уровня боле чем за год, а также увеличение спроса инвесторов на рисковые активы стали факторами укрепления национальной валюты в конце прошлой недели, - отмечает аналитик Денис Бадьянов. - В пятницу, 15 октября, курс доллара составил 70,97 руб. (-37,25 коп.), курс евро - 82,27 руб. (-44,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины сократилась на 40,4 коп. и составила 76,06 руб. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $84,77 за баррель (+0,92%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $82,13 за баррель (+0,98%)".

Эксперт констатирует, что в понедельник утром на открытии торгов российский рубль продолжает тренд на укрепление. Нефтяные котировки между тем превысили отметку $86 за баррель, за счет чего российская валюта, по мнению Бадьянова, в течение дня может торговаться на уровне 70,5-71,2 руб. в паре с долларом и в диапазоне 81,4-82,0 руб. в паре с европейской валютой.

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