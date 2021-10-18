Вероятен умеренный рост котировок нефти в понедельник - ПСБ

Вероятен умеренный рост котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии в понедельник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent утром понедельника продолжает уверенно расти, игнорируя слабые данные по Китаю. Тема с переориентацией генеральных мощностей на нефть вместо более дорогих газа и угля (еще и на фоне их дефицита) продолжает раскручиваться на рынке и оказывать поддержку котировкам. При этом ВВП в КНР в третьем квартале вырос всего на 4,9% г/г (слабее ожиданий), а промпроизводство за сентябрь составило чуть выше 3% - это минимум с лета 2020 года. Полагаем, что цены на нефть марки Brent продолжат умеренно расти в понедельник, актуальным диапазоном считаем $85-86,7 за баррель", - указывает аналитик ПСБ.

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