Идея дня: стоит обратить внимание на акции Распадской и Мечела - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Распадской" и "Мечела" на фоне роста фьючерсов на уголь в Китае, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Отопительный сезон начался раньше обычного в Китае из-за снижения температуры на 10 градусов. Фьючерсы на уголь в Китае выросли на 8%. Угольные компании "Распадская" и "Мечел" могут показать рост на этой неделе из-за вероятного роста цен на уголь в Китае", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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