Вероятно закрепление котировок нефти около $86/барр. - Sber CIB

Вероятно закрепление котировок нефти марки Brent около уровня в $86 за баррель благодаря хорошему спросу в условиях нехватки газа и угля, полагают аналитики Sber CIB.

Подорожание рубля должно остановиться в условиях давления глобального укрепления доллара в понедельник его курс, вероятно, стабилизируется у отметки 71 руб./$1, указывают в инвестбанке.

Рублёвые гособлигации могут подешеветь из-за усиления инфляционных ожиданий, отмечают эксперты Sber CIB.

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