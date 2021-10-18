Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,5-72,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,5-72,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 82-83,75 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Текущая высокая цена на нефть выступает внешней поддержкой российскому рублю. Ее показатели растут благодаря более сильному, чем ожидалось, снижению запасов бензина и дистиллятов в США по версии Американского института нефти. А также - из-за опасений, что, по мере приближения зимнего сезона, рост цен на природный газ может привести к переходу на нефть для удовлетворения спроса населения на отопление. Стартовавший российский фискальный период на ближайшее время будет выступать в качестве внутренней поддержки рублю. В котировки рубля могут также закладываться ожидания повышения Банком России ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов на заседании 22 октября с возможностью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции", - пишет Тимошенко.

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