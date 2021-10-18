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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ближайшей целью роста цены нефти является уровень $87/барр. - "Алор Брокер"
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18 октября 2021 года 10:03

Ближайшей целью роста цены нефти является уровень $87/барр. - "Алор Брокер"

Ближайшей целью роста котировок нефти марки Brent является уровень $87 за баррель, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"О сильном восходящем тренде по нефти говорит такой факт, как отсутствие реакции рынка не негативную статистику. В четверг был проигнорирован рост запасов в США в разы выше прогнозов, в понедельник рынок "не видит" пятничные данные по числу активных буровых установок, согласно которым недельный прирост показателя стал равен 12 штукам. Ближайшей целью роста котировок нефти марки Brent выступает отметка $87 за баррель, но не исключено, что она будет преодолена уже в понедельник-вторник, и нефть отправится покорять $90 за баррель", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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