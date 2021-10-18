Главные события недели - Sber CIB

Банк России в пятницу примет решение по ключевой ставке. Пока что темпы роста цен выше прогнозов регулятора, хотя инфляционные ожидания населения начали снижаться, отмечают в Sber CIB.

18 октября:

- Финансовые результаты "НЛМК" и "Северстали" за третий квартал 2021 года;

- Промышленное производство за сентябрь в США.

19 октября:

- Финансовые результаты "Норникеля" за третий квартал 2021 года;

- Разрешения на строительство и закладки новых домов за сентябрь в США;

- Отчёт о вакансиях за август в США;

- Индекс экономических ожиданий от ZEW за октябрь в Германии и еврозоне;

20 октября:

- Индекс цен производителей за сентябрь в России;

- "Бежевая книга" ФРС США.

21 октября:

- Результаты "М.Видео" за третий квартал 2021 года;

- Встреча европейских лидеров в Брюсселе, в том числе для обсуждения энергетического кризиса;

- Индекс опережающих экономических индикаторов и продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь в США;

- Индекс потребительской уверенности за октябрь в еврозоне.

22 октября:

- Решение по монетарной политике Банка России.

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